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11:11 08.05.2021

СБУ обезвредила сеть интернет-агитаторов и "ботоферму", которые планировали дестабилизировать ситуацию в Одессе

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СБУ обезвредила сеть интернет-агитаторов и "ботоферму", которые планировали дестабилизировать ситуацию в Одессе

Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла деятельность сети интернет-агитаторов и "ботофермы" в Одессе, которые распространяли фейковую информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и пропаганду сепаратизма.

"Оперативники спецслужбы установили, что пятеро жителей Одессы выполняли заказ кураторов на съемку, публикацию и распространение ложной информации о ситуации в Украине. Планировалось, что сюжеты будут освещаться, среди прочего, в российских СМИ. Таким образом злоумышленники хотели создать "нужную информационную картинку" накануне и во время майских праздников", - сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленники распространяли через соцсети материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины, а также разжигали межнациональную вражду. По задумке агитаторов, информационные материалы должны были создать основания для дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе в начале мая.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители выявили печатные издания, символику с пропагандой тоталитарного режима, а также другую запрещенную законодательством продукцию. По версии следствия, злоумышленники планировали распространять это во время массовых майских мероприятий.

"Также оперативники СБУ заблокировали в Одессе работу "ботофермы". Она использовалась для распространения в информационном пространстве антиукраинских и других противоправных призывов. Во время проведения обыска правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, а также телекоммуникационное оборудование", - указывается в сообщении.

По факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия. По их результатам будут приниматься соответствующие процессуальные решения.

Теги: #агитаторы #сбу #интернет
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