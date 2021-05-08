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10:08 08.05.2021

Зеленский: День памяти и примирения отмечается не как замена 9 мая, а для того, чтобы полнее понимать историю

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Зеленский: День памяти и примирения отмечается не как замена 9 мая, а для того, чтобы полнее понимать историю

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения подчеркнул, что этот день отмечается для того, чтобы полнее понимать и хранить общую для всех историю.

"Когда мы говорим "никогда снова", имеем в виду прежде всего очень конкретное "никогда не забыть". Поэтому и отмечается во многих странах этот День - памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она - общая, одна на всех в мире", - написал Зеленский на телеграм-канале в субботу.

"Чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения. Никогда не забыть, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя", - добавил президент.

Он напомнил, что Вторая мировая война стала самой страшной в истории человечества, и именно поэтому были созданы международные институции и правила для поддержания глобального мира.

"И чтобы никогда не забыть, что мир теряется очень легко. И это настоящее счастье, когда удается его восстановить. Помним. Побеждаем. И ценим жизнь. Вечная память погибшим во Второй мировой войне! Никогда снова!", - заключил президент.

 

Теги: #зеленский #день_памяти
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