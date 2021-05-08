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09:55 08.05.2021

В МВД Украины напомнили об ответственности за использование символики тоталитарных режимов

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В МВД Украины напомнили об ответственности за использование символики тоталитарных режимов

В Министерстве внутренних дел Украины напомнили об административной и уголовной ответственности за использование символики тоталитарных режимов.

"В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Их использование предусматривает административную ответственность - статья 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, отмечает, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображение", - подчеркивается в сообщении пресс-службы МВД Украины в соцсети Facebook.

Также в Украине действует уголовная ответственность, предусмотренная статьей 436-1 Уголовного кодекса Украины, за изготовление и распространение коммунистической и нацистской символики, а также пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

В МВД Украины напомнили об ответственности за использование символики тоталитарных режимов

Теги: #символика #тоталитаризм #мвд
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