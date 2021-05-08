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08:36 08.05.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 156,9 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 156,9 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро субботы составило 156 млн 900 тыс. 851, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 269 тыс. 841 человека.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 651 тыс. 36 инфицированных COVID-19, зафиксировано 580 тыс. 886 летальных исходов.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 продолжает расти высокими темпами. За истекшие сутки число заразившихся увеличилось на 401 тыс. 78 случаев и достигло 21 млн 892 тыс. 676, число скончавшихся при рекордном суточном росте в 4 тыс. 187 составило 238 тыс. 270.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 млн 82 тыс. 449 заболевших, из них умерло 419 тыс. 114 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 421,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 788 человек, Индии - 171, Бразилии - 1 тыс. 961.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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