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08:20 08.05.2021

В Украине за сутки зафиксировано 8 710 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 19 408 человек – Степанов

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В Украине за сутки зафиксировано 8 710 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 19 408 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 8 710 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 19 408 человек, умерли 370 человек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"8 710 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 мая 2021 года. В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 544 человека; летальных случаев - 370; выздоровело – 19 408 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в субботу утром.

Днем ранее, 7 мая сообщалось о 8 404 новых случаях COVID-19, 6 мая зафиксировано 6 038 новых случаев инфицирования COVID-19, 5 мая сообщалось о 2 576 новых инфицированных, 4 мая сообщалось о 2 472 новых случаях инфицирования COVID-19, 3 мая зафиксировано 2 758 новых случаев инфицирования COVID-19, 2 мая было зафиксировано 5 094 новых случая инфицирования COVID-19, 1 мая сообщалось о 8 549 новых инфицированных коронавирусом.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 2 114 138 человек, 46 200 пациентов скончались, 1 750 570 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

За сутки 6 мая 2021 года в Украине привито 36 046 человек, 857 798 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

 

Теги: #статистика #коронавирус
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