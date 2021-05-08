С начала суток субботы российские наемники на Донбассе дважды открывали огонь по украинским позициям

С начала текущих суток субботы, 8 мая, российские наемники на Донбассе дважды открывали огонь по украинским позициям, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 8 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Южное противник вел огонь из артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра. Неподалеку Авдеевки оккупанты открывали огонь по нашим позициям из стрелкового оружия. Потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу.

За прошедшие сутки, 7 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Противник использовал минометы 120-го и 82-го калибров, автоматические станковые, подствольные и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелкового оружия. У населенного пункта Шумы также зафиксирован огонь из артиллерийских установок 122-калибра, а в районе населенного пункта Южное провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.