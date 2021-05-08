За правопорядком в Мариуполе с 8 по 10 мая будут следить более 200 полицейских

Во время массовых мероприятий в Мариуполе с 8 по 10 мая правопорядок будут обеспечивать более 200 правоохранителей, сообщили в Мариупольском районном управлении полиции Донецкой области.

"В эти выходные, на территории будут проходить мероприятия, связанные с годовщиной победы над нацизмом во Второй мировой войне, Днем памяти и примирения, а также будут проводиться поминальные дни на кладбищах. Полицейские и нацгвардейцы будут следить за общественным порядком во всех местах массового сбора граждан, чтобы не допустить правонарушений", – сказано в сообщении на сайте управления в пятницу.

Всего ожидается проведение 18 массовых мероприятий. "Более 200 правоохранителей будут контролировать правопорядок и призывают граждан не нарушать законодательства", – подчеркнули в ведомстве.