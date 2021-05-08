События

06:05 08.05.2021

За правопорядком в Мариуполе с 8 по 10 мая будут следить более 200 полицейских

1 мин читать
За правопорядком в Мариуполе с 8 по 10 мая будут следить более 200 полицейских

Во время массовых мероприятий в Мариуполе с 8 по 10 мая правопорядок будут обеспечивать более 200 правоохранителей, сообщили в Мариупольском районном управлении полиции Донецкой области.

"В эти выходные, на территории будут проходить мероприятия, связанные с годовщиной победы над нацизмом во Второй мировой войне, Днем памяти и примирения, а также будут проводиться поминальные дни на кладбищах. Полицейские и нацгвардейцы будут следить за общественным порядком во всех местах массового сбора граждан, чтобы не допустить правонарушений", – сказано в сообщении на сайте управления в пятницу.

Всего ожидается проведение 18 массовых мероприятий. "Более 200 правоохранителей будут контролировать правопорядок и призывают граждан не нарушать законодательства", – подчеркнули в ведомстве.

Теги: #мариуполь #правопорядок #правоохранители
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:01 02.05.2021
Правоохранители усиленно охраняют Куликово поле и Соборную площадь в связи с годовщиной "Одесской трагедии"

Правоохранители усиленно охраняют Куликово поле и Соборную площадь в связи с годовщиной "Одесской трагедии"

10:19 02.05.2021
Пасхальная ночь в Киеве прошла без нарушений

Пасхальная ночь в Киеве прошла без нарушений

09:38 01.05.2021
Около миллиона верующих придут на пасхальные богослужения в Украине, полиция готова обеспечить безопасность

Около миллиона верующих придут на пасхальные богослужения в Украине, полиция готова обеспечить безопасность

19:35 30.04.2021
Правоохранители готовы к обеспечению безопасности 2 мая в Одессе – первый замглавы МВД Яровой

Правоохранители готовы к обеспечению безопасности 2 мая в Одессе – первый замглавы МВД Яровой

14:25 28.04.2021
В Луганской области разоблачили террористическую группировку, планировавшую распылить хлор в месте дислокации ВСУ

В Луганской области разоблачили террористическую группировку, планировавшую распылить хлор в месте дислокации ВСУ

11:12 28.04.2021
Завершено расследование в отношении трех бывших сотрудников МВД за содействие в вооружении правоохранителей российскими гранатами во время Майдана

Завершено расследование в отношении трех бывших сотрудников МВД за содействие в вооружении правоохранителей российскими гранатами во время Майдана

17:06 22.04.2021
Единый е-билет муниципального транспортного процессинга SmartTicketCity начал работу в Мариуполе

Единый е-билет муниципального транспортного процессинга SmartTicketCity начал работу в Мариуполе

16:13 22.04.2021
Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения земли, организованную чиновниками Госгеокадастра

Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения земли, организованную чиновниками Госгеокадастра

15:40 21.04.2021
Научно-образовательное пространство "Музей науки" планируется построить в Мариуполе

Научно-образовательное пространство "Музей науки" планируется построить в Мариуполе

10:01 20.04.2021
Правоохранители Украины и Франции ликвидировали международный канал торговли людьми

Правоохранители Украины и Франции ликвидировали международный канал торговли людьми

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине для обеспечения безопасности участников акций 8 мая привлекут 2 тыс правоохранителей, 9 мая - более 11 тыс

Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи

Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19 – Зеленский

Российские наемники 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

В Киеве проверяют ряд торговых центров и станций метро из-за сообщения о минировании

ПОСЛЕДНЕЕ

ВОЗ одобрила вакцину от COVID-19 китайской Sinopharm для экстренного применения

Глава Еврокомиссии призвала все страны, производящие вакцины от COVID-19, расширить их экспорт

В Киеве на "Певческом поле" открыли выставку с более 700 тыс. тюльпанов

Вашингтону и Москве нужно обсуждать виды вооружений, которые не регулируются нынешними соглашениями - адмирал США

Заммэр Доброполья подозревается в присвоении почти 730 тыс. грн бюджетных средств

ЕС развивает свою военную составляющую во взаимодействии с НАТО – Боррель

На выходных в Украине ожидаются порывы ветра и грозы, местами на почве заморозки

Зеленский утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации

Украина подписала контракты на поставку до конца 2021 года 42 млн доз вакцины от коронавируса – Степанов

Треть взрослых украинцев не употребляют алкоголь вообще, еще треть пьют реже раза в месяц – соцопрос "Рейтинга"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА