В Киеве на "Певческом поле" открыли выставку с более 700 тыс. тюльпанов

В Киеве на территории Печерского ландшафтного парка "Певческое поле" 7 мая открыли одиннадцатую ежегодную выставку тюльпанов, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В этом году высажено более 700 тыс. цветов 30-ти сортов", – цитирует заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева в пятницу сайт КГГА.

Он напомнил, что прошлой весной, в условиях карантина мероприятие пришлось отменить, а красоту тюльпанов и других весенних цветов можно увидеть только онлайн.

Пантелеев добавил, что кроме тюльпанов, выставку украшают нарциссы, гиацинты, крокусы и мускари. Над созданием композиции работали более 15 дизайнеров и 150 работников управлений зеленых насаждений и компании-оператора парка "Певческое поле".

В этом году компания-оператор парка "Певческое поле" обновила зоны отдыха и элементы благоустройства.

"Выставка продлится с 7 по 23 мая с 10:00 до 20:00. Во время посещения парка необходимо соблюдать меры предосторожности: надевать защитные маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальной дистанции. Правила посещения Певческого поля могут быть изменены", – сказано в сообщении.