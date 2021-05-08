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02:50 08.05.2021

Вашингтону и Москве нужно обсуждать виды вооружений, которые не регулируются нынешними соглашениями - адмирал США

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Вашингтону и Москве нужно обсуждать виды вооружений, которые не регулируются нынешними соглашениями - адмирал США

Вашингтону надо вести диалог с Москвой по поводу вооружений, которые не учитываются в существующих соглашениях, с целью способствовать сокращению арсеналов ядерного оружия, заявил глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард.

"На пути к сокращению (вооружений - ИФ) хорошей отправной точкой, сказал он, будет разговор с Россией по поводу оружия, которое не подпадает под соглашения", - говорится в пресс-релизе Пентагона.

"Одно можно сказать о США и России: даже на протяжении всей "холодной войны", какой бы напряженной она ни была в определенные моменты, мы все это время вели диалог, и в этом была большая ценность", - приводятся в пресс-релизе слова Ричарда.

Он добавил, что "открытое общение, безусловно, может снизить уровень угрозы во имя всеобщего блага".

По словам Ричарда, на данный момент "США впервые за всю историю одновременно сталкиваются с двумя равными себе стратегическими конкурентами с ядерным потенциалом", то есть с Россией и Китаем.

Китай, по словам адмирала, представляет собой растущую угрозу, поскольку китайские стратегические силы "стремительно расширяются во всех сферах". Он добавил, что в РФ также проводится "очень обширная программа ядерной модернизации".

В прошлом месяце Ричард заявлял, что командование США обеспокоено в связи с нехваткой данных о масштабах и расположении запасов ядерных вооружений России, которые не учтены в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Теги: #диалог #сша #россия #вооружения
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