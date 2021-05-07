На выходных в Украине ожидаются порывы ветра и грозы, местами на почве заморозки

В ближайшие три выходные дня, 8, 9 и 10 мая, в Украине ожидаются порывы ветра, на Киевщине грозы, ночью местами на поверхности почвы ожидаются заморозки, сообщили в ГСЧС.

"До конца дня 7 мая и ночью 8 мая, в Киевской области грозы. 8 мая утром и днем в Украине порывы северо-западного ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу вечером, со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Ночью 9 и 10 мая в западных, северных, центральных, ночью 10 мая и в восточных и южных областях на поверхности почвы заморозки 0-4 °.

В Киевской области 8 мая днем порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый). Ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-4 °.

В г.Киеве 8 мая днем порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый).