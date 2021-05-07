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21:33 07.05.2021

Украина подписала контракты на поставку до конца 2021 года 42 млн доз вакцины от коронавируса – Степанов

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Украина подписала контракты на поставку до конца 2021 года 42 млн доз вакцины от коронавируса – Степанов

Украина подписала контакты о поставках 42 млн доз вакцины от коронавируса до конца текущего года, необходимо еще около 5 млн доз, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если посмотреть на то количество доз, которую мы законтрактовали, я подчеркиваю, именно законтрактовали, где у нас уплачены средства, вместе с COVAX, то у нас сейчас 42 млн доз вакцин, которые уже подписаны, это все поставки этого года", – рассказал министр в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" в пятницу вечером.

Также Степанов подчеркнул, что "нужно еще около 5 млн доз".

"У нас есть соответствующие предложения, в частности от Serum Institute, по увеличению доз по вакцине Novavax, и также есть предложение по Sinovac. Сейчас решаем по срокам поставки", - добавил он.

 

Теги: #закупка #вакцина
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