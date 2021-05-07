Треть взрослых украинцев не употребляют алкоголь вообще, еще треть пьют реже раза в месяц – соцопрос "Рейтинга"

Алкогольные напитки употребляют 66% опрошенных украинцев, свидетельствуют результаты социологического опроса "Потребление алкоголя в Украине", проведенного Социологической группой "Рейтинг" 25-27 апреля.

При этом 33% респондентов употребляют его реже, чем раз в месяц, 26% - несколько раз в месяц, 7% - несколько раз в неделю, 1% - каждый день. 32% опрошенных вообще не употребляют алкогольных напитков.

Как отмечается в пресс-релизе, чаще алкоголь употребляют мужчины, молодежь и люди среднего возраста и более обеспеченные. Мужчины в любом возрасте потребляют алкоголь чаще, чем женщины. При этом женщины в два раза чаще чем мужчины потребляют вино. Также они чаще пьют домашние и игристые вина. А среди мужчин самым популярным является пиво (40%), а также водка (31%). Также мужчины чаще потребляют коньяк, виски и самогон.

Самыми популярными алкогольными напитками среди опрошенных, употребляющих алкоголь, является вино (36%) и пиво (29%). Водку употребляют 20%, коньяк - 17%, домашние вина, настойки - 14%, шампанское, игристые вина - 12%, виски - 7%, самогон - 6%. Такие напитки как сидр, ром, наливки или настойки, вермут, коктейли, джин, ликеры употребляют 1-2%.

Вино чаще потребляют на западе и в центре страны. Также на западе Украины более распространены домашние вина и настойки и самогон. На востоке чаще выбирают водку. Молодежь чаще потребляет пиво и вино, люди старшего возраста - водку, коньяк, домашние вина и настойки, а также самогон. Вино же пользуется популярностью в любом возрасте.

Чаще всего употребляют алкоголь в честь праздника или события (67%). Чтобы хорошо провести время с близкими потребляют спиртное 30%, чтобы расслабиться, поднять настроение - 24%. Среди других поводов: чтобы насладиться вкусом - 9%, хорошо подходит к блюдам - 8%, полезно для здоровья - 7%, помогает заснуть - 4%.

54% опрошенных считают, что существуют безопасные дозы алкоголя, которые безвредны для здоровья, в то же время 45% с этим не согласны. Менее вредными алкогольными напитками каждый третий опрошенный назвал вино, каждый пятый - домашние вина. Лишь 10% считают, что менее вредным алкоголем является водка, 8% - пиво, 6-7% - называли коньяк и самогон. Четверть убеждены, что все алкогольные напитки вредны. Женщины менее вредным напитком назвали вина, а также домашние вина и настойки. Соответственно мужчины менее вредным считают водку, пиво, самогон.

Всего в ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше из всех подконтрольных правительству регионов страны. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%