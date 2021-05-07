В Украине для обеспечения безопасности участников акций 8 мая привлекут 2 тыс правоохранителей, 9 мая - более 11 тыс

В День памяти и примирения 8 мая, а также в День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая усилия правоохранителей будут направлены на контроль использования запрещенной символики, заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на селекторном совещании в пятницу.

"Национальная полиция будет предупреждать участников мероприятий о недопустимости использования георгиевской ленты. Большинство граждан прислушиваются к призывам о неиспользовании запрещенной символики и уважают закон. Те люди, которые переступят через эти права, должны отвечать", - заявил Клименко, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич отметил, что в субботу, 8 мая, в Украине запланировано 341 мероприятие с участием более 13 тыс. граждан. За порядком будут следить более 2 тыс. полицейских, военнослужащих Национальной гвардии Украины, сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и курсантов ведомственных учреждений Министерства внутренних дел Украины.

В воскресенье, 9 мая, ожидается проведение 555 мероприятий, в которых примут участие более 60 тыс. граждан.

"В каждом регионе есть понимание между всеми службами. Чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий, к охране правопорядка будут привлечены более 11 тыс. правоохранителей: 7300 полицейских, 3000 военнослужащих Национальной гвардии и ГСЧС, а также курсантов высших учебных заведений МВД", - рассказал Фацевич.

Он также напомнил, что с 9 по 11 мая проходят поминальные дни, и многие граждане направятся на кладбища. В связи с этим на дорогах государственного и местного значения будут усиленно работать наряды патрульной полиции.

Начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киев Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители столицы уже перешли к несению службы в усиленном режиме.

"Сегодня утром полицейские заступили на охрану общественного порядка в местах, где будут проходить мероприятия. Также круглосуточные наряды будут выставлены у всех мемориалов, стел, памятников и мест захоронений. Кроме того, все локации, где будут проходить мероприятия, и маршруты следования обследуют кинологи и взрывотехники", - сказал он.

Клименко подчеркнул, что каждый работник полиции во время несения службы нацелен на проведение превентивной работы.

"Подчеркиваю, что толерантность у нас должно быть на первом месте. Мы должны обеспечить не только безусловное соблюдение законодательства, но и безопасность граждан и каждого полицейского. Поэтому рядом с полицией диалога должны быть другие работники полиции, которые вовремя смогут нивелировать любую конфликтную ситуацию", - добавил он.