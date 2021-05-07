Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Индии. Документ №186/2021 обнародован на сайте президента.

"С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Республике Индия, в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю предоставить гуманитарную помощь Республике Индия", - указывается в документе.

Кабинету министров Украины поручается обеспечить предоставление гуманитарной помощи.

Как сообщалось, Индия на данный момент занимает второе место после США в мире по числу заразившихся. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране продолжает расти высокими темпами, число заразившихся по состоянию на 7 мая достигло 21 млн 491 тыс. 598 человек.