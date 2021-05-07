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19:11 07.05.2021

СБУ пресекла контрабанду в Украину комплектующих к автоматическому оружию из одной из европейских стран

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СБУ пресекла контрабанду в Украину комплектующих к автоматическому оружию из одной из европейских стран

Служба безопасности Украины заблокировала канал нелегальной переправки в Украину запчастей к огнестрельному оружию, которые применялись злоумышленниками для приведения в боевое состояние пистолетов-пулеметов иностранного образца для криминалитета.

"По предварительной версии следствия, противоправную деятельность организовал житель Киева. Злоумышленник наладил незаконную переправку комплектующих к автоматическому оружию из одной из европейских стран. Контрабандный товар он получал от своих иностранных сообщников через сервисы международной почты. Боевые элементы злоумышленник использовал для ремонта и переработки стрелкового оружия для дальнейшего сбыта представителям криминальных кругов. Подпольную мастерскую он оборудовал в собственном гаражном помещении", - сообщает пресс-служба СБУ.

Организатора схемы задержали во время получения посылки с комплектующими на одном из почтовых отделений столицы. В ходе осмотра отправления сотрудники СБУ обнаружили 10 ствольных планок и 15 магазинов для автоматического стрелкового оружия типа "Scorpion".

Во время обыска у злоумышленника также были выявлены 2 пистолета-пулемета SA-24 и SA-26, 4 корпуса гранат Ф-1, унифицированные запалы ручной гранаты, более 600 патронов различного калибра, порох для изготовления боеприпасов, а также приборы и оборудование для ремонта и переработки огнестрельного оружия.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Теги: #оружие #контрабанда
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