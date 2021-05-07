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18:32 07.05.2021

В Киеве создали электронную карту пунктов вакцинации от COVID-19

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В Киеве создали электронную карту пунктов вакцинации от COVID-19

В Киеве для удобства горожан запустили электронную карту пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Воспользоваться ею можно на сайте Киева, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На карту нанесены пункты прививок, в которых вакцинируют от COVID-19. Это места, где можно прививаться. И при этом необходимо помнить, кто именно сейчас имеет право вакцинироваться", - рассказала директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

Уточняется, что согласно требованиям дорожной карты Министерства здравоохранения Украины начиная с 28 апреля 2021 года начата массовая вакцинация лиц старше 65 лет. Также продолжается вакцинация тех, кто вошел в I и II этапы вакцинации. Это медицинские работники (врачи, средний и младший медицинский персонал), работающие в учреждениях здравоохранения, где оказывают стационарную помощь больным COVID-19, сотрудники мобильных бригад по вакцинации, все сотрудники лабораторий, проводящих лабораторные исследования на COVID-19, сотрудники экстренной медицинской помощи, включая водителей, медицинские работники первичного уровня оказания помощи, работники других учреждений здравоохранения, которые не предоставляют стационарную помощь больным COVID-19, независимо от подчинения, социальные работники и другие работники социальной сферы, работники системы общественного здоровья, люди в возрасте 80+, иждивенцы и сотрудники гериатрических пансионатов.

"Советую всем, кто входит в целевые группы, обратиться по вопросам вакцинации к врачу, с которым подписана декларация. Этот совет касается и тех киевлян, родители которых старше 65 лет - позаботьтесь о них! И традиционный призыв - не расслабляемся на праздники, когда речь идет о безопасности! Соблюдаем все противоэпидемические мероприятия! Помним, что COVID-19 не прощает нам небрежности", - отметила Гинзбург.

Теги: #киев #вакцинация #карта
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