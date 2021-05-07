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18:19 07.05.2021

Украинцы в весенний локдаун-2021 интересовались покупкой кондиционеров, товаров для туризма, красоты и здоровья – OLX

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Украинцы в весенний локдаун-2021 интересовались покупкой кондиционеров, товаров для туризма, красоты и здоровья – OLX

Украинцы в марте-апреле 2021 года, включая период весеннего локдауна, больше всего интересовались покупкой климатической техники, товаров категории "красота и здоровье", а также туристическими товарами, свидетельствует аналитика онлайн-площадки OLX.

Как сообщила пресс-служба OLX, в конце марта-начале апреля 2021 года количество запросов на покупку климатической техники увеличилось на 650% по сравнению с прошлогодним показателем. При этом количество объявлений в этой категории на площадке увеличилось на 167%.

По данным площадки, на 100% увеличилось количество запросов в категории "красота и здоровье" во время локдауна, тогда как в прошлом году показатель увеличился лишь на 24%. Количество предложений в этой категории в марте-апреле текущего года при этом сократилось на 33%.

Спрос на бытовую химию и хозинвентарь увеличился только на 9% против +356% в прошлогодний весенний карантин. Категория "товары для ремонта" показала прирост запросов на 82%, количество предложений увеличилось на 32%.

Согласно исследованию, товарами для туризма в указанный период украинцы интересовались на 100% чаще, хотя количество предложений таких товаров уменьшилось на четверть. Прирост запросов также наблюдался в категории "роликовые коньки" – "плюс" 104% к прошлому году, при этом количество предложений увеличилось на 73%. При этом запросы на покупку велосипедов сократились до 55%, мотоциклов – 22%, против 70% и 33% соответственно в прошлом году.

Участились также запросы на покупку товаров для детей (+78%), услугами перевозки и аренды транспорта (+84%), рекламы, полиграфии, маркетинга и интернета (85%), отмечается в сообщении.

OLX отмечает, что в 2021 году по сравнению с прошлогодним карантином сократился спрос на продукты питания и напитки (17% против 91%), а также настольные игры (14% против 79%) и игровые приставки (9% против 51%).

Теги: #olx #локдаун #покупки
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