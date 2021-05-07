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17:49 07.05.2021

Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19 – Зеленский

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Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19 – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский намерен поддержать предоставление Индии гуманитарной помощи из-за сложной эпидемической ситуации в этой стране в связи с распространением COVID-19, сообщается на сайте главы Украинского государства в пятницу.

"Знаю, что правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии. Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины", - сказал Зеленский в ходе встречи с основателем и владельцем компании Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой.

Теги: #covid_19 #украина #гумпомощь #индия
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