Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19 – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский намерен поддержать предоставление Индии гуманитарной помощи из-за сложной эпидемической ситуации в этой стране в связи с распространением COVID-19, сообщается на сайте главы Украинского государства в пятницу.

"Знаю, что правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии. Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины", - сказал Зеленский в ходе встречи с основателем и владельцем компании Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой.