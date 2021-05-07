События

17:35 07.05.2021

Российские наемники 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

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Российские наемники 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня в пятницу с начала суток по состоянию на 17.00, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм", - говорится в сообщении.

Противник открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также провел дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Кроме того, пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в пятницу разминировали более 28 гектаров территории и передали на уничтожение 107 взрывоопасных предметов.

Теги: #оос #ситуация
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