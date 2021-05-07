События

17:18 07.05.2021

В Киеве проверяют ряд торговых центров и станций метро из-за сообщения о минировании

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В Киеве проверяют ряд торговых центров и станций метро из-за сообщения о минировании

Полиция Киева проводит проверку информации о минировании торговых центров и станций метро.

"На электронную почту Шевченковского управления полиции поступило письмо о минировании ряда объектов: торговых центров и станций метро. На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи. Правоохранители тщательно обследуют здания и станции метро и прилегающую к ним территорию", - сообщает пресс-служба полиции столицы.

Также правоохранители работают над установлением личности "минера".

Происшествия зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений районных управлений полиции. По результатам проверки им будет дана правовая квалификация.

Теги: #киев #проверка #минирование
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