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16:49 07.05.2021

Нетаньяху сообщил Путину о контактах Израиля с представителями Киева – Кремль

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Нетаньяху сообщил Путину о контактах Израиля с представителями Киева – Кремль

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу обсудил ряд тем из международной повестки дня, в том числе коснувшись и ситуации в Украине, сообщается на сайте российского президента.

"Биньямин Нетаньяху проинформировал о контактах израильской стороны с представителями Киева", - говорится в сообщении.

При этом не уточняется, о каких контактах и по какому вопросу шла речь.

Как сообщалось, 23 апреля посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что украинские власти предложили Нетаньяху стать посредником во время переговоров Киева с Москвой. Дипломат объяснил, что такое решение обусловлено тем, что Нетаньяху имеет хорошие отношения как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с Путиным.

"Премьер-министр не сказал "нет". Он заявил, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот — он продемонстрировал свой интерес и желание помочь", - отметил посол.

Теги: #нетаньяху #путин #разговор
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