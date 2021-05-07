Фигурант "дела Сенцова" Чирний вернулся в Украину после семи лет заключения

Украинский политзаключенный Алексей Чирний вернулся в Украину после освобождения из тюрьмы в России, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Долгих 7 лет он отбывал наказание из-за незаконного приговора суда за якобы подготовку терактов на территории временно оккупированного Крыма. Алексея незаконно удерживали в нескольких колониях строгого режима на территории Российской Федерации - в Магадане, Москве, Ростове-на-Дону. Сегодня его освободили из исправительной колонии строгого режима №15, что в городе Батайске Ростовской области", - написала омбудсмен в Телеграм-канале.

Чирний был этапирован к российско-украинской границе для депортации из России. Денисова отметила, что ему не позволили пообщаться с родителями, которые приехали его встретить из временно оккупированного Крыма.

"Сейчас он пересек российско-украинскую границу и прибыл в украинский пункт пропуска "Меловое" Луганской области", - добавила Денисова.

Как сообщалось, Чирний был задержан в мае 2014 года в Крыму вместе с другими проукраинскими активистами: Геннадием Афанасьевым, Александром Кольченко и кинорежиссером Олегом Сенцовым. Российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.

Чирний согласился сотрудничать со следствием и получил семь лет тюрьмы.