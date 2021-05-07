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16:39 07.05.2021

Подготовка изменений в закон об СБУ ко второму чтению на финишной прямой - Безуглая

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Подготовка изменений в закон об СБУ ко второму чтению на финишной прямой - Безуглая

Текст законопроекта об изменениях в закон "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых основ ее деятельности ко второму чтению будет предварительно обнародован для его обсуждения, сообщила заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, один из авторов законопроекта Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"Приняла решение опубликовать проект для общества еще до рассмотрения в комитете. Это будет 17.05.2021", - написала Безуглая в Фейсбуке в пятницу.

По словам народного депутата, обнародование законопроекта, подготовленного ко второму чтению, даст возможность обществу ознакомиться с изменениями, которые ждут украинскую службу безопасности.

Безуглая подчеркнула, что подготовка законопроекта находится на финишной прямой: до 16 мая "доформируем редакцию законопроекта ко второму чтению", на 17-23 мая запланированы консультации и рассмотрение на профильном комитете, на 1-4 июня - рассмотрение в сессионном зале парламента.

Как сообщалось, законопроект №3196-д о внесении изменений в закон об СБУ Верховная Рада приняла за основу 28 января.

Теги: #изменения #сбу #закон #безуглая
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