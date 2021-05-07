События

15:54 07.05.2021

В Днепре с 11 мая школы и детсады возобновляют работу в обычном режиме

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В Днепре с 11 мая школы и детсады возобновляют работу в обычном режиме

С 11 мая в Днепре учреждения общего среднего и дошкольного образования будут работать в обычном режиме, соответствующие решение приняла специальная комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня.

Как сообщает пресс-служба Днепровского горсовета, во внешкольных учебных заведениях всех типов и профилей продолжаться ограничения доступа родителей и посетителей.

"В то же время в городе до 20 мая будут действовать карантин в перевозке льготных пассажиров в общественном транспорте: для них бесплатный проезд ежедневно только с 10:00 до 15:00. Упомянутые мероприятия направлены на предотвращение распространения на территории города COVID-19", - сказано в сообщении.

Теги: #днепр #детсады #школы
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