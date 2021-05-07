В Харькове инспектор ювенальной превенции, из-за халатности которой погиб 3-летний ребенок, получила условный срок

Октябрьский районный суд Харькова признал виновной старшего инспектора ювенальной превенции сектора превенции патрульной полиции в служебной халатности, повлекшей смерть трехлетнего ребенка и дал ей условный срок.

"Суд ... назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с правоохранительной деятельностью сроком на 1 год, с освобождением от отбывания назначенного основного наказания с испытательным сроком 1 год", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Как было установлено, 12 сентября 2017 года Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи направил уведомление в Новобаварский отдел полиции об угрозе жизни трехлетнего ребенка, которого систематически избивал его отец с молчаливого согласия матери. Инспектор ювенальной превенции не рассмотрела это сообщение своевременно и не приняла меры, чтобы забрать мальчика из семьи и прекратить насилие в отношении него.

Спустя 2 недели, 26 сентября 2017 года, отец в очередной раз жестоко избил сына. Соседка вызвала "скорую" и мальчика доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу с неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова. На следующий день, не приходя в сознание, ребенок умер.

Во время судебного разбирательства обвиняемая вину не признала.

Прокуратура просила суд назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права в течение 3 лет занимать должности, связанные с правоохранительной деятельностью, со штрафом 750 необлагаемых минимумов доходов граждан и с освобождением от отбывания назначенного основного наказания с испытательным сроком 3 года.

"После изучения полного текста приговора, отягчающих и смягчающих обстоятельств, указанных в приговоре, прокурором будет решен вопрос о его апелляционном обжаловании", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.