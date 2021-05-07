В Киевской области по подозрению в мошенничестве задержали главу ОТГ и депутата райсовета

Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении главе одной из объединенных территориальных громад Киевской области, депутату райсовета и посреднику по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах по предварительному сговору, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в пятницу.

"По данным следствия, председатель ОТГ вместе с депутатом районного совета и посредником пытались завладеть деньгами потерпевшего, заверив, что могут помочь решить вопрос с выделением земельного участка для ведения личного крестьянского хозяйства. В дальнейшем они якобы планировали изменить его целевое назначение на земли промышленного производства для осуществления предпринимательской деятельности, хотя на самом деле не собирались этого делать. Свои "услуги" они оценили в 2,6 млн грн. Получить такую сумму они хотели частями - 280 тыс грн, 800 тыс грн и 1,6 млн грн", - говорится в сообщении.

Как сообщают в Службе безопасности Украины, всех фигурантов задержали сразу после передачи через посредника очередного транша - 800 тыс грн. Ранее правоохранители задокументировали получение злоумышленниками еще 280 тыс грн "аванса".

В спецслужбе уточняют, что должностные лица незаконно получили 1,5 га земель паевого фонда. Затем, требуя деньги, они пытались передать эти участки в частную собственность - под личное сельское хозяйство.

"Сейчас всем фигурантам объявлено о подозрении ч. 2,4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины", - отмечают в СБУ.

Правоохранители подчеркивают, что сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.