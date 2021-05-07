Азербайджан планирует вывести своих миротворцев из Афганистана – Минобороны

Азербайджан планирует вывести из Афганистана свой миротворческий контингент, действующий в составе миссии НАТО "Решительная поддержка", сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Мы планируем вывести наших миротворцев из Афганистана", - отметили в ведомстве.

При этом в Минобороны не стали уточнять конкретные сроки вывода азербайджанских миротворцев из Афганистана.

Миротворческая миссия ВС Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года. В настоящее время в миссии участвуют 120 военнослужащих ВС Азербайджана, включая 2 военных врачей и 6 штабных офицеров азербайджанской армии.

Как сообщал 3 мая телеканал CNN со ссылкой на информированные источники, американское военное командование приступило к выводу войск США из Афганистана. "Менее 100 военных покинули Афганистан, в основном, по воздуху", - говорилось в сообщении.

Администрация президента Джо Байдена обещала начать вывод военных из Афганистана до 1 мая и закончить его к 11 сентября.

В составе сил НАТО в этой стране насчитывается более пяти тысяч военнослужащих.