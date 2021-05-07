В Черниговской области во время прыжка с парашютом погиб спасатель спецотряда ГСЧС

Сотрудники Государственного бюро расследований начали расследования обстоятельств смерти инструктора-спасателя специального авиационного отряда Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, который погиб 6 мая во время проведения плановых прыжков с парашютом в Нежине (Черниговская обл.).

"По предварительной информации, прыжки выполняли 10 служащих ГСЧС с высоты 150 метров с вертолета Ми-8МТ. Во время выполнения прыжка у инструктора-спасателя возникли проблемы с полноценным раскрытием купола парашюта, в результате чего мужчина погиб", - говорится в сообщении ГБР.

В нем уточняется, что следователи ГБР открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются лица, ответственные за организацию полетов, а также за проведение соответствующих инструктажей.

Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура.