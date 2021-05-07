Правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые заживо сожгли в Киеве бездомного

Правоохранители столицы сообщили двум мужчинам о подозрении в совершении умышленного убийства с особой жестокостью, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что 06.05.2021г., действуя с целью мести за якобы противоправные действия потерпевшего, подозреваемые, взяв с собой легковоспламеняющееся вещество, прибыли в заброшенный дом, где находился потерпевший, который не имеет постоянного места жительства. Действуя совместно, мужчины начали наносить потерпевшему удары, а когда тот потерял возможность себя защищать, облили его легковоспламеняющимся веществом", - сказано в сообщении.

Подозреваемые подожгли потерпевшего и покинули место совершения преступления.

В дальнейшем пострадавший был госпитализирован, однако 7 мая умер в больнице.

Действия злоумышленников квалифицированы по п.п.4, 12 ч.2 ст.115 УК Украины как умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц. За совершение этого преступления законом предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Готовится ходатайство о применении в отношении обоих подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.