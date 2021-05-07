Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Сумской области

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела "желтый" уровень эпидемиологической опасности в Сумской области, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 8 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов в Telegram-канале в пятницу.