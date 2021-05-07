События

13:47 07.05.2021

В Риме прошли украинско-итальянские военно-политические консультации

2 мин читать
В Риме прошли украинско-итальянские военно-политические консультации

В Риме в пятницу закончились военно-политические консультации делегации Министерства обороны Украины с представителями Министерства обороны и Вооруженных сил Итальянской Республики, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Украинская делегация во главе с генеральным директором Директората политики в сфере обороны министерства обороны Украины Юрием Пундой провела переговоры с начальником департамента международного сотрудничества, военной политики и планирования Генерального штаба Вооруженных сил Итальянской Республики бригадным генералом Давидом Морпурго и экспертами в сфере безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

В ходе консультаций были обсуждены актуальные вопросы безопасности, а также состояние и перспективы украинско-итальянского сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.

Кроме того, во время переговоров были определены дальнейшие пути двустороннего военно-политического и военного сотрудничества на 2021-2022 годы. Стороны представили оценки развития военно-политической ситуации в европейском регионе, а также определили направления реформы вооруженных сил.

"Украинская делегация проинформировала итальянских коллег о текущей ситуации в районе проведения ООС и акцентировала внимание на мероприятиях реформирования, проводимых в Вооруженных силах Украины, в частности, по вопросам трансформации и развития системы военного управления и перевода ее на функционирование по стандартам государств-членов НАТО", - сообщают в ведомстве.

В ходе консультаций была отмечена необходимость консолидации поддержки нашего государства со стороны членов, в том числе предоставлении Плана действий членства в НАТО, что будет способствовать сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Также было подчеркнуто, что интеграция Украины в евроатлантическое пространство и обретение полноправного членства в НАТО является конституционной нормой.

"Итальянские коллеги отметили важность развития отношений с Украиной в оборонной сфере и показали поддержку независимости нашего государства и его территориальной целостности в международно признанных границах", - подчеркивают в Минобороны.

По результатам переговоров стороны подписали План двустороннего сотрудничества между министерством обороны Украины, Вооруженными силами Украины и Вооруженными силами Италии на 2021 год.

Теги: #италия #минобороны #украина #консультации
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:44 07.05.2021
Главы МИД стран Бенилюкса выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины

Главы МИД стран Бенилюкса выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины

08:38 07.05.2021
За минувшие сутки погибли двое бойцов ВСУ на Донбассе, зафиксировано 16 обстрелов

За минувшие сутки погибли двое бойцов ВСУ на Донбассе, зафиксировано 16 обстрелов

08:18 07.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 8 404 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 19 453 человек

В Украине за сутки зафиксировано 8 404 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 19 453 человек

07:25 07.05.2021
Блинкен назвал свои переговоры в Киеве продуктивными

Блинкен назвал свои переговоры в Киеве продуктивными

07:01 07.05.2021
США рассматривают возможность дополнительной военной помощи Украине - Блинкен

США рассматривают возможность дополнительной военной помощи Украине - Блинкен

05:59 07.05.2021
На Буковине выявлено 116 новых случаев инфицирования коронавирусом

На Буковине выявлено 116 новых случаев инфицирования коронавирусом

04:10 07.05.2021
Рецидивист организовал поставку и сбыт наркотиков в СИЗО, вырученные деньги шли на пополнение "общака"

Рецидивист организовал поставку и сбыт наркотиков в СИЗО, вырученные деньги шли на пополнение "общака"

01:36 07.05.2021
В Киеве 6-9 мая пройдет ряд мероприятий

В Киеве 6-9 мая пройдет ряд мероприятий

23:30 06.05.2021
Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для ВСУ

Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для ВСУ

23:19 06.05.2021
Визит Блинкена в Украину приведет к определенной деэскалации со стороны РФ, но не к снятию угрозы

Визит Блинкена в Украину приведет к определенной деэскалации со стороны РФ, но не к снятию угрозы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Сумской области

Степанов: Мы вышли из третьей волны пандемии

46% украинцев положительно относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины

Более 40% украинцев считают, что следует отмечать и День памяти и примирения, и День победы над нацизмом

Главы МИД стран Бенилюкса посетили зону ООС и пообещали донести европейскому сообществу правду о ситуации на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые заживо сожгли в Киеве бездомного

ФРГ сумела сбить третью волну коронавируса - министр

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Сумской области

В Латвии выявлено наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки с февраля

Режим ЧС из-за COVID-19 в четырех префектурах Японии продлили до конца мая

Строительство мостов в Запорожье не останавливается, несмотря на неисправности плавкрана "Захарий" – "Укравтодор"

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 250 млн грн

Львовская исправительная колония №48 выставлена на аукцион за 132,6 млн грн

В Украине ожидается переменчивая погода, местами возможны дожди и град

Степанов: Мы вышли из третьей волны пандемии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА