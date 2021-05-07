В Риме прошли украинско-итальянские военно-политические консультации

В Риме в пятницу закончились военно-политические консультации делегации Министерства обороны Украины с представителями Министерства обороны и Вооруженных сил Итальянской Республики, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Украинская делегация во главе с генеральным директором Директората политики в сфере обороны министерства обороны Украины Юрием Пундой провела переговоры с начальником департамента международного сотрудничества, военной политики и планирования Генерального штаба Вооруженных сил Итальянской Республики бригадным генералом Давидом Морпурго и экспертами в сфере безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

В ходе консультаций были обсуждены актуальные вопросы безопасности, а также состояние и перспективы украинско-итальянского сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.

Кроме того, во время переговоров были определены дальнейшие пути двустороннего военно-политического и военного сотрудничества на 2021-2022 годы. Стороны представили оценки развития военно-политической ситуации в европейском регионе, а также определили направления реформы вооруженных сил.

"Украинская делегация проинформировала итальянских коллег о текущей ситуации в районе проведения ООС и акцентировала внимание на мероприятиях реформирования, проводимых в Вооруженных силах Украины, в частности, по вопросам трансформации и развития системы военного управления и перевода ее на функционирование по стандартам государств-членов НАТО", - сообщают в ведомстве.

В ходе консультаций была отмечена необходимость консолидации поддержки нашего государства со стороны членов, в том числе предоставлении Плана действий членства в НАТО, что будет способствовать сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Также было подчеркнуто, что интеграция Украины в евроатлантическое пространство и обретение полноправного членства в НАТО является конституционной нормой.

"Итальянские коллеги отметили важность развития отношений с Украиной в оборонной сфере и показали поддержку независимости нашего государства и его территориальной целостности в международно признанных границах", - подчеркивают в Минобороны.

По результатам переговоров стороны подписали План двустороннего сотрудничества между министерством обороны Украины, Вооруженными силами Украины и Вооруженными силами Италии на 2021 год.