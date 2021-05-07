В Латвии выявлено наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки с февраля

В странах Балтии за сутки было выявлено 2 663 новых случая заражения коронавирусом, из которых 383 - в Эстонии, 1244 - в Литве, 1 036 - в Латвии.

В Эстонии за минувшие сутки были проанализированы 4 931 первичный тест на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 383 или 7,8% от общего числа суточных тестов, сообщил в пятницу Департамент здоровья.

С начала пандемии в Эстонии выявлены 124 529 случаев заражения COVID-19.

За минувшие сутки умерли семь человек. Всего скончалось после начала пандемии 1 193 человека, выздоровели 115 060 человек.

Из 1,3 млн жителей страны, как минимум, одна доза вакцины получили 362 865 человек, в том числе курс вакцинации завершен у 147 501 человека.

По закону вакцинация в Эстонии добровольна, однако закон дает работодателям право вводить дополнительные требования для получения рабочего места, в их числе и прививка от опасного заболевания. В Центральном союзе профсоюзов считают это обоснованным только в случае вакцинации работников сферы здравоохранения.

На этом фоне Трудовая инспекция Эстонии одобрила решение Таллинской "Скорой помощи" о расторжении трудовых договоров с медицинскими работниками, которые отказываются проходить вакцинацию от коронавируса. Как сообщил телерадиовещанию Эстонии главврач "скорой" Рауль Адлас, "это необходимо в первую очередь для безопасности пациентов и самих медиков".

К 17 мая все, от санитарок до врачей, должны предоставить в отдел кадров паспорт вакцинации. В противном случае им придется покинуть рабочее место.

В Латвии за прошедшие сутки выявлено 1 036 случаев COVID-19, это самый высокий суточный показатель заболевших в стране с февраля текущего года, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний в пятницу.

Умерли 19 человек с коронавирусом в возрасте от 40 до 99 лет. За время пандемии в Латвии скончались 2 197 больных COVID-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 416,6 до 435,1 случая.

В Литве за сутки подтверждено 1 244 новых случая коронавируса, скончались 15 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 255 384 случая COVID-19.

От коронавируса скончались 4 019 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 8 094 смерти.