В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 250 млн грн

Столичные правоохранители в ходе проведения мероприятий в рамках уголовного производства прекратили в Киеве деятельность "центра минимизации платежей в бюджет" (ЦМП), оборот которого за последние несколько лет составил около 250 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы в пятницу, центр, созданный группой лиц, оказывал услуги предприятиям реального сектора экономики, а именно: реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам ЦМП транзитных и/или фиктивных субъектов хоздеятельности за ценные бумаги, уступку прав требования, и тому подобное.

"Денежные средства наличными снимались участниками центра, и в дальнейшем вместе с поддельными первичными документами передавалась должностным лицам СХД реального сектора экономики", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в результате проведения указанных выше операций, предприятия реального сектора экономики, безосновательно завышали собственные расходы, чем уменьшали налогооблагаемую базу по налогу на прибыль предприятий, что привело к уклонению от уплаты указанного налога.

"Указанный противоправный механизм "конвертации" денежных средств подтверждается результатами проведенных следственных розыскных действий и доказательствами (документальными подтверждениями, электронными носителями), полученными в ходе проведения следственно-оперативных действий", - сообщают в фискальной службе.

Там уточняют, что общий объем "проконвертированных средств" за период 2018-2020 годов с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 250 млн грн, потери в государственный бюджет составляют около 45 млн грн.

"В результате проведенных санкционированных обысков обнаружено финансово-хозяйственные документы, флэш-накопители, черновые записи, факсимиле, договоры купли-продажи ценных бумаг, чековые книжки подконтрольных предприятий, банковские карты, печати СХД с признаками "транзитности" и "фиктивности", печати нерезидентов в количестве 37 штук, и наличные средства в эквиваленте на общую сумму более 6 млн гривен", - подчеркивают в ГФС.

Правоохранители отмечают, что изъятые в ходе проведения следственных действий материальные ценности и документы приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.

Сообщается, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств преступной деятельности фигурантов, установление других лиц, причастных к деятельности "центра минимизации платежей в бюджет" с целью привлечения их к уголовной ответственности, и установление всех СХД-выгодоприобретателей.