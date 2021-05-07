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13:03 07.05.2021

Строительство мостов в Запорожье не останавливается, несмотря на неисправности плавкрана "Захарий" – "Укравтодор"

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Строительство мостов в Запорожье не останавливается, несмотря на неисправности плавкрана "Захарий" – "Укравтодор"

Процесс строительства балкового и вантового мостов в Запорожье не останавливается, несмотря на неисправности плавкрана LK-800 ("Захарий"), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в пятницу.

В "Укравтодоре", в частности, отметили, что приостановка работы плавкрана не останавливает строительство, поскольку он используется для доставки и монтажа секций исключительно вантового моста.

По информации агентства, работы на всех запорожских мостах и развязках в настоящее время ведутся круглосуточно. Временная неисправность плавкрана не повлияет на общий срок завершения проекта.

Ранее, в четверг, подрядчик Onur Group Ukraine на своей странице в Facebook сообщил, что плавкран "Захарий" получил пробоину и приостановил свою работу на строительстве моста в Запорожье.

"Сегодня во время выполнения работ кран Lifting LK-800 (Zakhariy) наткнулся на подводную скалу, из-за неправильно проделанной работы по речному маршруту. Было повреждено дно крана, поэтому сейчас он временно приостанавливает свою работу", - рассказали в компании.

Подрядчик пообещал в максимально быстрые сроки отремонтировать поврежденную часть и возобновить работу плавкрана.

Как сообщалось, в конце апреля 2021 года глава "Укравтодора" Александр Кубраков рассказал, что мостостроители уже смонтировали первую секцию вантового моста автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье.

Запорожский мост - магистраль протяженностью 9 км, включает шесть транспортных развязок, в составе которых - 27 искусственных сооружений. В том числе ансамбль имеет два внеклассовых моста (балочный и вантовый) с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Движение по балочному мосту открыто в декабре 2020 года.

Теги: #укравтодор #мост #запорожье
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