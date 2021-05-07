В Украине ожидается переменчивая погода, местами возможны дожди и град

В ближайшие сутки в Украине ожидается переменчивая и неустойчивая погода, характер которой будут определять атмосферные фронты, которые перемещаются из Западной Европы.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в субботу, 8 мая, в большинстве областей Украины, днем в восточных, южных, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11° в западных областях 3-8° тепла, днем 10-15°, в южных и восточных областях 17-22°; в Карпатах ночью около 0°, днем 4-7° тепла.

В Киеве в субботу ночью, утром кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью 8-10°, днем 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 8 мая самая высокая температура днем (+28,2°) была в 1907 году, самая низкая ночью (+0,5°) в 1953 году.

В воскресенье, 9 мая, в Украине без осадков, лишь в восточных, ночью и в Запорожской и Херсонской областях кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, в восточной и юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных, северных, центральных областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, в южной и восточной части 5-10° тепла; днем 11-16° тепла, на Закарпатье до 20°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 13-15° тепла.

Синоптики также сообщают, что утром 7 мая температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 13-18°; в Днепре вблизи Киева – около 12°.