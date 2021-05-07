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12:41 07.05.2021

Степанов: Мы вышли из третьей волны пандемии

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Степанов: Мы вышли из третьей волны пандемии

Украина вышла из третьей волны COVID-19, констатирует министр здравоохранения Максим Степанов.

"Наконец-то могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпидопасности", - написал он на своей странице в Facebook.

Степанов сообщил, что, как планируется, в пятницу состоится заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), которое может вывести из "красной" зоны Сумскую область.

Министр подчеркнул, что третья волна COVID-19 унесла больше жизней против первых двух, и в этот период система здравоохранения работала с напряжением, в медучреждениях не хватало кислорода.

"Конец марта и начало апреля были самыми пиковыми. Мощности на Львовском химическом заводе (снабжавшем медучреждения кислородом - ИФ) не выдерживали и в какой-то момент часть производственных мощностей остановилась. Однако за ночь удалось их восстановить. Мы не оставили без кислорода ни одного. Например, одна из городских больниц Киева до пандемии нуждалась в трех тоннах кислорода в месяц, а во время третьей волны – в 5,5 тонн в сутки", - сказал он.

По информации Степанова, на пике эпидемии в больницах были 44 тыс. пациентов, находившихся на кислородной терапии, при этом годом ранее в Украине было 3,5 тыс. коек с кислородом.

Вместе с тем, министр напомнил о необходимости дальнейшего соблюдения противоэпидемических мер.

"Никакие "шашлыки" не стоят жизни и здоровья. Поэтому поберегите себя, ведь вирус только и ждет, когда вы снимете маску", - резюмировал министр.

Теги: #пандемия #выход #волна
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