Житель Харьковщины обнаружил в огороде арсенал боеприпасов времен Второй мировой

В с.Мироновка Беляевской ОТГ Харьковской области местный житель, работая на своем огороде во дворе частного дома, обнаружил арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны.

"Сначала из-под земли показался металлический ящик с 50-миллиметровыми минометными минами. Увидев это, мужчина сразу прекратил все работы и вызвал спасателей", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Специалисты Первомайского райотдела ГУ ГСЧС в Харьковской области, приехавшие на место, подтвердили, что это действительно минометные мины и они представляют потенциальную угрозу - расстояние от места, где были найдены боеприпасы, до жилого дома составляло не более 20 м.

Прибывшие на место пиротехники Межрегионального центра провели обследование прилегающей территории и насчитали там 163 единицы боеприпасов: 10 артснарядов диаметром 45 мм, и 153 минометные мины диаметром 50 мм. Все найденные в течение суток боеприпасы были обезврежены в специально отведенных местах путем подрыва. Пострадавших нет.