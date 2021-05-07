В Киевской области разоблачили группировку, которая занималась похищением и истязанием людей

При процессуальном руководстве Киевской областной и Бориспольской окружной прокуратуры задержано и сообщено о подозрении семи членам организованной преступной группы по фактам незаконного лишения свободы или похищения человека, истязаний и вымогательства (ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст .127, ч. 4 ст. 189 УК Украины), сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины в пятницу.

"По данным следствия, на территории Черниговской и Киевской областей с декабря 2020 года действовала преступная группировка, участники которой занимались рейдерством и вымогательством денежных средств и имущества за несуществующие долги. За вознаграждение от "заказчиков" они принуждали граждан насильственным путем к выполнению незаконных требований или вымышленных обязательств. Также члены преступной группировки похищали и незаконно лишали свободы людей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что преступная группа характеризовалась безусловным признанием ее лидера другими членами, дисциплинированностью участников, конкретным распределением ролей и функций каждого исполнителя.

"Для обеспечения стабильности и безопасности функционирования группировки при подборе участников учитывались их личные качества, физические данные, умение действовать в группе, уголовное прошлое, навыки обращения с огнестрельным оружием", - подчеркивают правоохранители.

Они уточняют, что с конца прошлого года члены группировки преследовали двух жителей Бориспольского района, требуя 35 тыс долларов США за якобы поджог автомобилей "Mazda CX7" и "Subaru Outback".

"Члены преступной группировки угрожали применением физического насилия к потерпевшим и их родственникам в случае отказа предоставить указанную сумму средств. С целью подтверждения серьезности своих намерений, в начале апреля 2021 года они похитили и незаконно лишили свободы одного из пострадавших. Держа его в лесополосе вблизи трассы "Киев-Харьков", жестоко пытали, били молотком по голове, пока тот не был вынужден признать якобы свою вину в поджоге и не согласился возместить так называемые убытки", - сообщают в ОГПУ.

Отмечается, что правоохранители задержали участников преступной группировки при передаче части денег.

"В ходе спецоперации правоохранительных органов одновременно проведено более 10 обысков на территории двух областей по месту жительства задержанных лиц, а также в транспортных средствах. Во время следственных действий обнаружены и изъяты мобильные телефоны, оружие и боеприпасы, черновые записи, транспортные средства, которые использовались для совершения преступлений", - подчеркивают в прокуратуре.

Деятельность преступной группировки была пресечена прокурорами совместно со следователями СО Бориспольского райуправления полиции Главного управления Нацполиции Украины в Киевской области, при оперативном сопровождения Службы безопасности Украины. Досудебное расследование в данном уголовном производстве продолжается.