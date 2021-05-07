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12:26 07.05.2021

Кулеба обсудил с главами МИД стран Бенилюкса дополнительные шаги ЕС по сдерживанию агрессии РФ

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Кулеба обсудил с главами МИД стран Бенилюкса дополнительные шаги ЕС по сдерживанию агрессии РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с вице-премьер-министром, министром иностранных и европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных институций Бельгии Софи Вильмес, министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком и министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном, что ЕС и его отдельные страны-члены могут сделать дополнительно для сдерживания агрессии России.

"Мы говорили о том, что ЕС и его отдельные страны-члены могут сделать дополнительно, чтобы сдержать Россию, мы говорили о поддержке украинских реформ, мы говорили о Крымской платформе, и мы будем ждать гостей из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга и их участие в этой платформе", - сказал Кулеба на пресс-конференции с главами МИД стран Бенилюкса в Киеве в пятницу.

Он отметил, что в четверг министры посетили линию разграничения в Луганской области, где имели возможность получить информацию с первых рук об условиях войны и усилиях Украины по ее прекращению.

"За прошлый месяц мы развернули действительно большую дипломатическую работу, чтобы сплотить мир вокруг Украины, и сегодняшний визит моих дорогих коллег является очередным свидетельством того, что нам удалось это сделать. Я выразил благодарность за неизменную и твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - рассказал Кулеба.

Министр выразил благодарность, что Вильмес, Блок и Ассельборн приняли его приглашение и приехали в Украину, чтобы продемонстрировать поддержку и солидарность с ней на фоне российской агрессии.

"Это настоящее проявление не просто поддержки, а дружбы", - заявил он.

По словам Кулебы, в последний раз подобный визит глав МИД стран Бенилюкса в Украину состоялся в 2015 году.

Теги: #бенилюкс #рф #кулеба
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