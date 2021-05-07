События

12:12 07.05.2021

В Харькове произошла авария на магистральном водопроводе, часть спального района без воды

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В Харькове произошла авария на магистральном водопроводе, часть спального района без воды

В Харькове в пятницу утром произошла авария на магистральном водопроводе по Первому Орскому переулку.

"На этом участке выполняем работы по ликвидации повреждения на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм. Аварийные бригады среагировали оперативно, сразу после получения заявки выехали на место и обследовали протекания. Провели отключение сети холодного водоснабжения, пока диагностируем характер повреждения и определяем объем работ", - цитирует пресс-служба горсовета директора Комплекса "Харьковводоснабжение" КП "Харьковводоканал" Владлена Волкова.

По его словам, из-за аварии без воды осталась часть жилых домов на Алексеевке. В "Харьковводоканале" обещают подвоз воды автоцистернами, пока водоснабжение не будет восстановлено.

В местных пабликах пользователи публикуют видео потока воды, затопившего улицу и снесшего забор в одном из домов в частном секторе.

"Просто водопад, не можем проехать в школу. Это жесть", - говорит женский голос за кадром на одном из видео.

 

 

Теги: #водопровод #авария #харьков
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