В здании Святошинского управления полиции умерла женщина, подозреваемая в краже

В ночь на пятницу, 7 мая, в комнате для задержанных в Святошинском управлении полиции города Киева умерла женщина, которая была доставлена туда из-за подозрения в совершении кражи.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, в комнате для задержанных женщина находилась одна. Утром ее обнаружили мертвой.

"Сегодня ночью в Святошинское управления полиции оперативники доставили правонарушительницу, которую задержали за кражу из магазина. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. С женщиной, которая не имела постоянного места жительства в столице и неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления, провели все необходимые процессуальные действия и предоставили правовую помощь", - говорится в сообщении.

Умершую задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в комнате для задержанных. Жалоб на здоровье от неё не поступало.

На месте происшествия работают врачи, следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт. Правоохранители прорабатывают записи с камер наблюдения и устанавливают обстоятельства ее смерти.

Отмечается, что все материалы проверки будут переданы в Государственное бюро расследований.