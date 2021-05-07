Пандемия COVID-19 является тестом для солидарности ЕС - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что пандемия COVID-19 является большим тестом для солидарности ЕС, и отмечает, что Украина продолжит работать с механизмом COVAX и со странами ЕС на двустороннем уровне относительно вакцин.

"По моему мнению, есть два больших теста для солидарности ЕС. Первый - это Россия, Россия бросает вызов солидарности ЕС все время. Второй - это COVID-19. В переносном смысле, их оба можно описать, как пандемию: политическую и в области здравоохранения", - сказал Кулеба на пресс-конференции с главами МИД Бельгии, Нидерландов, Люксембурга в Киеве в пятницу.

Он указал, что ему известно, что даже некоторым странам ЕС тяжело вовремя получить вакцины в достаточных количествах.

"Мы ценим, что было сделано ЕС, чтобы помочь соседям и третьим странам. Я не вправе говорить, что они должны были действовать лучше, потому что это то, с чем должны разобраться в самом ЕС. Но мы воспринимаем ситуацию вокруг COVID как тест для всех нас. И мы продолжим работать с Covax и с ЕС, и конкретно со странами ЕС на двустороннем уровне по этим вопросам", - подчеркнул Кулеба.