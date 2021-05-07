Кулеба: Украина призывает друзей и партнеров давить на РФ, чтобы она конструктивнее себя вела в Нормандском формате

Украина призывает друзей и партнеров помогать ей, Франции и Германии давить на Россию, чтобы она конструктивнее себя вела в Нормандском формате, подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Нормандский формат продолжает функционировать, хотя нам, конечно, хотелось бы, чтобы он был более эффективным. Расширение Нормандского формата требует согласия всех действующих участников формата, то есть, прежде всего, России. Если на этом этапе смена структуры Нормандского формата является невозможной, то мы призываем наших друзей и партнеров помогать нам, а также Франции и Германи давить на Россию, чтобы она конструктивнее себя вела в Нормандском формате", - сказал Кулеба на пресс-конференции с главами МИД Бельгии, Нидерландов, Люксембурга в Киеве в пятницу.