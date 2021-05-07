Главы МИД стран Бенилюкса выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины

Совместный визит министров иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга в Украину демонстрирует сильный сигнал ее поддержки, заявила вице-премьер-министр, министр иностранных и европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных институций Королевства Бельгия Софи Вильмес.

"Это первый визит стран Бенилюкса под президентством Бельгии, и он демонстрирует, насколько важно для трех стран быть здесь, это отправляет очень сильный сигнал, показывающий нашу приверженность, нашу поддержку и нашу дружбу Украине", - сказала она на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Вильмес напомнила, что в четверг она с коллегами из Бельгии и Люксембурга посетила Донбасс, где встретились с руководством Луганской области и военными.

"Это правда, что, как министры, мы читаем много отчетов, встречаемся с нашими коллегами, но это не то же самое, что быть на передовой, встречаться с людьми, которые живут там и должны защищать границу. Как я сказала, мы были очень счастливы быть там, по эту сторону линии разграничения, и я бы хотела воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности, суверенитету Украины в ее международно признанных границах", - подчеркнула она.

Министр заявила, что вторые Минские соглашения являются единственным надежным путем вперед и должны быть имплементированы всеми сторонами.

"И, как я сказала, диалог - это путь вперед, потому что никто не заинтересован в том, чтобы видеть эскалацию ситуации на Донбассе. Бенилюкс и страны ЕС уверенны, что диалог прокладывает путь к решению и разрешению конфликта", - отметила Вильмес.

Она добавила, что страны Бенилюкса приветствуют усилия украинского правительства по тому, чтобы тема Крыма оставалась высоко на международной повестке дня.

Также она выразила надежду, что Украина присоединится к Стамбульской конвенции.

Министр иностранных дел Королевства Нидерланды Стеф Блок поблагодарил министра иностранных дел Украины за возможность быть в Украине и выразить полную поддержку ей.

"Я был очень поражен. Это была первая возможность, когда я мог посетить линию соприкосновения вчера", - сказал Блок на пресс-конференции.

Он также поблагодарил украинское правительство за "отличное сотрудничество" в расследовании по сбиванию самолета, выполнявшего рейс MH-17, в июле 2014 года над Донбассом.

"Это трагедия, которая затронула обе наши страны. Важно держать ее на повестке дня и добиться справедливости для родственников жертв", - подчеркнул министр.

В свою очередь министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн указал, что страны Бенилюкса продолжают поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Он заявил, что страны Бенилюкса высоко ценят работу СММ ОБСЕ, и что они обеспокоены продолжающимися ограничениями свободе передвижения мониторинговой миссии.

Также Ассельборн отметил, что имплементация повестки дня реформ Украиной очень важна для нее самой.

"Мы увидели, что есть политическая воля двигаться в правильном направлении", - добавил он.

Также глава МИД Люксембурга указал, что три страны принимают участие в механизме Covaх, и напомнил, что ЕС потратил на него 2,5 млрд евро.

"Это много, но, думаю, что этого еще не достаточно, и мы должны ускорить этот механизм для всех стран, в том числе для вашей страны, и мы продолжим это делать", - сказал министр.

Ассельборн также указал на важность того, чтобы Украина была членом Стамбульской конвенции.