События

11:36 07.05.2021

Более 60% украинцев негативно относятся к исторической фигуре Сталина – соцопрос

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Более 60% украинцев негативно относятся к исторической фигуре Сталина – соцопрос

62% украинцев считают деятельность Иосифа Сталина как исторического деятеля негативной для Украины, свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Согласно опросу, с этим соглашается большинство жителей во всех регионах: на Западе и в Центре так считают 78% и 69% граждан, на Юге и в Центре – по 45%. Преимущественно положительной его деятельность считают 12% жителей Востока.

Всеукраинский опрос "День победы и его место в исторической памяти украинцев: какой смысл граждане вкладывают в эту дату?" был проведен фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Был опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

 

Теги: #сталин #отношение #соцопрос
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