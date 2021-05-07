Предложенный Венецианской комиссией механизм позволит применить лишение свободы за ложь в поданных декларациях 2020 года – ЦПК

Венецианская комиссия 6 мая обнародовала заключение относительно президентского законопроекта №4651 об усилении ответственности за недекларирование, который был принят депутатами в первом чтении 15 апреля.

Как сообщает "Центр противодействия коррупции" в пятницу, Венецианская комиссия в заключении (п. 38) отметила, что "досадным" является применение новых усиленных санкций только к следующему периоду представление деклараций.

"В то же время, эксперты предложили способ, благодаря которому справедливое и пропорциональное наказание за недекларирование может быть применено к ранее поданным декларациям 2020 года: "... принцип запрета обратной силы закона во времени не препятствует законодателю требовать представления дополнительной декларации по новым правилам позже в этом году (или подтверждение действительности уже поданной декларации). Новые положения Уголовного кодекса смогут быть применены к этим "дополнительных" декларациям", - сообщают в Центре.

Там уточняют, что "несмотря на попытки нардепов избежать справедливого наказания за недекларирование, Венецианская комиссия предложила действенный правовой механизм, который позволит применить, в частности, лишение свободы за ложь в ранее поданных декларациях 2020 года".

Сообщается также, что в заключении поддержаны все изменения, которые изначально были предложены в представленном президентом законопроекте, включая восстановление заключения в качестве наказания за умышленное непредставление деклараций или ложные сведения от 4,5 млн грн.

"Венецианская комиссия не видит в усилении санкций и возвращении санкции заключения каких-либо противоречий печально известного решения КСУ (Конституционного суда Украины – ИФ). Одобрение получили и последствия ужесточения наказания - увеличение сроков давности по этим правонарушения до 3 лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты поддержали включение недекларирования в перечень коррупционных правонарушений, что не позволит освобождать должностных лиц от ответственности, наказания или применять к ним более мягкие санкции, чем предусмотрены.

"Почти нет сомнений, что депутаты попытаются ослабить нормы законопроекта ко второму чтению через представленные поправки, однако никаких аргументов в пользу этого нет, ведь Венецианская комиссия не указала на избыточность или непропорциональность предложенных санкций, в том числе по восстановлению заключения в качестве наказания за такие действия ", - заявил эксперт ЦПК Антон Марчук.

Как сообщалось, Верховная Рада намерена ввести ограничение или лишение свободы за указание недостоверных данных в декларации об имуществе и доходах или непредоставление такой декларации. Принятие соответствующего законопроекта №4651 за основу на внеочередном пленарном заседании украинского парламента 15 апреля поддержали 283 народных депутата.