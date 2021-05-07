Более четверти украинцев положительно относятся к акции "Бессмертный полк"– соцопрос

40% украинцев не слышали о проведении 9 мая акции "Бессмертный полк", а 27% граждан относятся к ней положительно, свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Вместе с тем ознакомлены с акцией "Бессмертный полк" и негативно относятся к ее проведению 11%. В Западном и Центральном регионах больше всего граждан, которые вообще не слышали об этой акции (54% и 45% соответственно). Больше всего тех, кто знает о "Бессмертном полке" и положительно относится – на Юге и Востоке Украины (46% и 35% соответственно).

Всеукраинский опрос "День победы и его место в исторической памяти украинцев: какой смысл граждане вкладывают в эту дату?" был проведен фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Был опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.