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10:58 07.05.2021

Командующий ВМС ВСУ обсудил с руководством британской миссии ORBITAL углубление сотрудничества

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Командующий ВМС ВСУ обсудил с руководством британской миссии ORBITAL углубление сотрудничества

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа в Одессе обсудил с руководством британской тренировочной миссии "ORBITAL" углубление сотрудничества, а также определение потребностей и направлений подготовки личного состава и подразделений национального военного флота в 2021 и 2022 годах с привлечением иностранных инструкторов.

Как сообщает ВМС ВСУ в Facebook, штаб тренировочной миссии ВС Великобритании "ORBITAL" взял на себя функции координации и обеспечения предлагаемых мер для ВМС ВС Украины от государств-партнеров. Всего в проведение курсов подготовки личного состава и подразделений ВМС ВС Украины привлекаются такие государства-партнеры Украины, как Великобритания, США, Канада, Швеция и Дания.

"Приоритетными направлениями подготовки по программе ORBITAL является подготовка корабельно-катерного состава, подразделений морской пехоты и оперативная подготовка штабных офицеров. Только за прошлый год было реализовано шесть мероприятий подготовки для экипажей плавсостава. В этом году уже проведено 5 мероприятий подготовки в рамках программы ORBITAL", - приводит слова Неижпапы пресс-служба ВМС ВСУ.

Он отметил, что в ближайшее время в порту Одессы планируется мероприятие британского патрульного корабля в рамках операции "ORBITAL". Совместно с британскими партнерами будет проведена двухнедельная подготовка украинских военных моряков из числа плавсостава с непосредственным выходом в море.

В ВМС ВСУ подчеркнули, что важным перспективным направлением реализации совместных мероприятий подготовки в рамках операции "ORBITAL" является подготовка и обучение экипажей для будущих кораблей, которые планируют Украина и Великобритания.

Командующий ВМС Украины также рассказал британским партнерам об особенностях процесса перехода подразделений национального военного флота на стандарты и процедуры НАТО.

"Проведена важная работа по разграничению полномочий органов военного управления. В соответствии со стандартами НАТО функции подготовки, а это генерирование сил, а также функцию применения сил, выполняют различные органы управления. В ВМС ВС Украины эти функции разделены. Морское командование выполняет функцию применения, а флотилия, сформированная в прошлом году, сейчас занимается подготовкой корабельно-катерного состава, осуществляет слаживание подразделений, должно всесторонне их обеспечивать и содержать в постоянной боевой готовности к применению", - отметил Неижпапа.

Руководитель национальных ВМС подчеркнул, что в сегодняшних условиях поддержка британских партнеров крайне важна. Также он встретился с новым руководителем операции "ORBITAL" полковником Джеймсом Турстеном. Новоназначенный руководитель британской миссии отметил, что Великобритания оказывала, оказывает и будет оказывать всестороннюю поддержку Украине.

 

Теги: #вмс_всу #orbital
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