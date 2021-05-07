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10:49 07.05.2021

Президент Молдовы Санду привилась от COVID-19 вакциной AstraZeneca

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Президент Молдовы Санду привилась от COVID-19 вакциной AstraZeneca

Президент Молдовы Майя Санду в пятницу привилась от коронавируса вакциной AstraZeneca.

Как передает корреспондент "Интерфакса" (interfax.ru), процедура вакцинации прошла в государственной поликлинике в центре Кишинева в присутствии журналистов.

"Я хочу призвать всех граждан, которые еще не привились, сделать это. Это очень важно. Многие потеряли близких из-за пандемии, многие потеряли источник дохода, рабочие места, большинство страдает из-за того, что не имеет возможности увидеть дорогих себе людей, собраться вместе с друзьями, семьей", - сказала президент после вакцинации.

Молдавский лидер подчеркнула, что, "чтобы поставить точку во всех этих невзгодах, выйти из пандемии, единственное решение - вакцинироваться".

Она сообщила, что пятницу в Молдову придет партия гуманитарной помощи в 100 тыс. доз AstraZeneca из Румынии.

"В следующие недели, месяцы мы сможем доставить вакцины для всех, кто хочет привиться. Сейчас важно понять, насколько важно пройти эту процедуру. Это единственный выход для преодоления эпидемиологического и экономического кризиса", - сказала Санду.

Ранее президент заявляла, что она будет вакцинирована от COVID-19, когда начнется иммунизация людей из той категории граждан, в которую она входит. Она также отмечала, что ей сделают прививку вакциной AstraZeneca, которая наиболее доступна в Молдове благодаря пожертвованиям из Румынии и через платформу COVAX. В общей сложности Молдова уже получила около 400 тыс. доз этой вакцины.

На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы, министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой вакцинировался китайской вакциной Sinopharm.

Молдова получила, в обще сложности около 685 тыс. доз вакцины от COVID-19. Это 266 тыс. 400 доз AstraZeneca (204 тыс. в качестве гуманитарной помощи от Румынии и 62 тыс. 400 доз через платформу COVAX), 24 тыс. 570 доз вакцины Pfizer-BioNTech через платформу COVAX, 2 тыс. доз Sinopharm в качестве помощи от ОАЭ, 100 тыс. Sinovac в качестве гуманитарной помощи от Китайской Народной республики, 150 тыс. доз Sinopharm, закупленных в Китае, а также 142 тыс. доз вакцины "Спутник V", полученных в качестве гуманитарной помощи.

Кампания по вакцинации в Молдове стартовала 2 марта. До настоящего времени в Молдове вакцинировано более 170 тыс. человек, в том числе более 20 тыс. человек - двумя дозами вакцины. При этом, накануне было вакцинировано более 11 тыс. человек за один день. Власти рассчитывают до осени вакцинировать около 70% населения.

Теги: #вакцинация #санду
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