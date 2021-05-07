Стартовал ремонт разрушенного наводнением 10 лет назад моста через р.Сирет в Черновицкой области

Стартовало восстановление разрушенного 10 лет назад моста через реку Сирет в г. Сторожинец (Черновицкая обл.).

Как сообщается на сайте Черновицкой ОГА, общая стоимость работ - 19 млн грн. Работы выполняются в рамках программы "Большое строительство".

"Работы начали, только позволила погода. Завершить ремонт планируем до конца года", - цитируется в сообщении начальник управления инфраструктуры, капитального строительства и эксплуатации дорог Черновицкой ОГА Иван Микитюк.

Администрация отмечает, что переправа была разрушена наводнением в 2010 году. С того времени 5 тыс. жителей Сторожинца не имеют прямого сообщения с городом: чтобы попасть на противоположный берег реки, необходимо делать крюк в 15 км.

"Отсутствие этого моста - это большие неудобства для местных жителей, в том числе водителей. Ранее его восстановлением занималась винницкая фирма, однако она обанкротилась и работы прекратились. Сейчас же надеемся, что ООО "Энергетически дорожное строительство", которое недавно успешно построило мосты в Ростоках, построит и эту переправу", - отметил заместитель главы Черновицкой районной государственной администрации Андрей Кухарук.

Как сообщалось, в 2021 году в Украине планируется охватить различными типами работ 6,5 тыс. км автодорог и 245 искусственных объектов, в том числе мостов.